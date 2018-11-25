طالبة بالإسماعيلية تم بتر رجلها فى حادث قطار تناشد مساعدتها فى تركيب قدم صناعى (صور)

الإسماعيلية – السيد فلاح

ياسمين فتحى محمد أدم، طالبة فى الصف الأول الإعدادى، تقيم بعزبة قمة فايد، التابعة لمركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، كانت الأولى على مدرستها العام الماضى، فى الصف السادس الابتدائى، تعرض لحادث قطار مؤخرًا أثناء عودتها من مدرستها فى طريقها للمنزل تسبب فى بتر قدم ومشط قدم وخلع فى مفصل الكتف، ومازالت تتلقى العلاج، وهو ما يهدد بعدم استكمال دراستها حلم حياتها.

يقول فتحى محمد أدم موظف على المعاش، بإدارة فايد التعليمية، ووالد ياسمين،: "أصيبت بنتى فى حادث قطار يوم 4 أكتوبر الماضى، أثناء خروجها من المدرسة وأثناء تخطيها السكة الحديد للوصول إلى منزلها الذى يقع خلف السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه أثناء عبورها قضبان السكة الحديد وجدت "قالبين طوب" فقامت بمحاولة إبعادهم عن القطار، فقام قطار ديزل يجر عربة بدهسها وتم بتر رجلها اليمنى فى مستشفى العام بالإسماعيلية، ومشط القدم اليسرى، وأصيب بخلع فى مفصل الكتف اليمين، ثم تم تحويلها على المركز الطبى بفايد لاستكمال العلاج.

أضاف الأب المكلوم على أمره، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، الأطباء اهتموا للغاية بحالة، ابنتى، مشيرًا إلى أنه فى بداية الأمر تم بتر القدم اليمنى، وبفضل اهتمام الأطباء، تم منحها فرصة فى القدم اليسرى قبل البتر حتى تتحرك الدورة الدموية مرة أخرى، وهو ما تم وتم بتر مشط القدم اليسرى فقط.

وطالب والد الطالبة، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية مرعاه ظروفه التى يمر بها كونة يحمل مسؤولية بنته المريضة وهو موظف على المعاش، ولديه 5 أبناء منهم ولد حاصل على دبلوم وبنت حاصلة على دبلوم لا يعملوا وهو العائل الوحيد، مطالبًا بعمل معاش لابنته، حتى تستطيع استكمال علاجها لحاجتها إلى علاج طبيعى فترة كبيرة، وتركيب طرف صناعى لرجلها حتى تستطيع المشى مرة أخرى، وعمل عملية تجميل فى مشط رجلها الذى تم بتره.

وتقول ياسمين فتحى محمد أدم "أدرس فى الصف الأول الإعدادى، وراضيه بقضاء الله وقدره، وكل اللى أتمناه هو ترطيب طرف صناعى فى قدمى حتى أستطيع استكمال الدراسة مرة أخرى، وهو الشىء الوحيد الذى أحبه وتفوقت فيه وحصلت العام الماضى الأولى على مدرستى، عندما كنت أدرس فى الصف السادس الابتدائى.

تليفون الطالبة ياسمين فتحى محمد أدم

01288248270

تليفون والد الطالبة

01285668843