ضبط 488 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 488 محكوما عليهم، و20 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبية.

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط 488 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7087حكم و854 حكم جزئي و238 حكم مستأنف، وتحصيل5601 جنيه غرامات وتحرير 374مخالفة .

كما تم تحرير 283 قضية مرافق وهم 47 اشغال طريق - 15 نظافه - 17 بيئه - 122 إزاله فوريه - 23 بائع متجول_ 17 وصله كهربائيه - 11 اعلان مخالف - 16 فرش شاي - 7 فرش مؤقت - 8 ازاله تنده ،كما تم رفع 75 طن مخلفات وقمامة.كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 15 شقة و 56 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .