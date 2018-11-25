ضبط أخطر تاجرى مخدرات بكرداسة وبحوزتهما كيلو هيروين

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الأجهزة الأمنية أخطر تاجرين للمخدرات بكرداسة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين وسلاح ناري غير مرخص.

وكشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية كبير من مخدر الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بأرض زراعية مجاورة لقرية كومبرة، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة، واسطوانة كبيرة الحجم وكيس، يحتويان على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، ومبلغ مالى، وجاكوش، وميزان حساس، و2 لاصق شفاف.

بمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث أكتوبر بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة.