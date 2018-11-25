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صور.. وفد مستثمرات من دولة الإمارات يزرن مستشفى أورام الأقصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:57 ص
صور.. وفد مستثمرات من دولة الإمارات يزرن مستشفى أورام الأقصر جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى
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زار وفد من سيدات الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لدعم مرضى السرطان خلال مسيرتهم فى العلاج داخل المستشفى، وجاءت تلك الزيارة على هامش مشاركة المستثمرات فى المؤتمر الدولى للتعاون الإفريقى والعربى للاستثمار.

وكان فى استقبال الوفد كل من الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، ومحمد بدوى مدير إدارة الخدمات بالمستشفى، حيث ضم وفد مستثمرات دولة الإمارات خلال الزيارة كل من إيمان البناي رئيس قسم إدارة وتقييم الأصول والممتلكات بوزراة الصحة الإماراتية، وشفيقة العامرى مدير مجلس سيدات الأعمال بأبوظبى، ومنال الغمرى رئيس مجلس إدارة مصانع التأزر للحديد فى أبو ظبى، وأشادوا بمستوى التجهيزات داخل المستشفى وجلب أحدث الأجهزة العالمية لخدمة مرضى محافظات الصعيد بالمجان.

وتحدث الوفد الإماراتى خلال زيارة المستشفى، مع عدد من المرضى حول طبيعة العلاج والخدمة الطبية المقدمة لهم والمساهمة فى إدخال البهجة فى قلوبهم، مؤكدين على استمرار دعمهن للمستشفى وجمع التبرعات لإنهاء المرحلة الثالثة فى أسرع وقت لخدمة أكبر قدر من المرضى.

 

وفد-مستثمرات-من-دولة-الإمارات-يزرن-مستشفي-أورام-الأقصر--(1) 
 
وفد-مستثمرات-من-دولة-الإمارات-يزرن-مستشفي-أورام-الأقصر--(2) 
 
وفد-مستثمرات-من-دولة-الإمارات-يزرن-مستشفي-أورام-الأقصر--(3) 
 
وفد-مستثمرات-من-دولة-الإمارات-يزرن-مستشفي-أورام-الأقصر--(4) 
 
وفد-مستثمرات-من-دولة-الإمارات-يزرن-مستشفي-أورام-الأقصر--(5) 

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