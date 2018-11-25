صور.. ختام منافسات الدورى الرياضى لطلاب وطالبات جامعة أسوان

وصرح حاتم يسري ، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسوان في " بيان " بان عدد المشاركين في الدورة بلغ 280 طالبا وطالبة واقيمت الدورة بمركز شباب مدينة اسوان واستمرت لمدة 4 ايام، وذلك بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة ، موضحا أن فريق طلبة كلية الحقوق فاز بالمركز الأول فى خماسى القدم بينما فاز فريق الطالبات بكلية التربية الرياضية بالمركز الاول ايضا في نفس اللعبة ، وفاز بالمركز الأول في دوري الكرة الطائرة فريق الطالبات ( فريق مختلط من طالبات كلية الحقوق والتجارة).