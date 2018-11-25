صور.. ختام منافسات الدورى الرياضى لطلاب وطالبات جامعة أسوان

اختتمت إدارة النشاط الرياضى برعاية الشباب في جامعة أسوان منافسات الدورى الرياضى لطلبة وطالبات كليات الجامعة في العاب خماسى كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة وذلك تحت رعاية الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة واشراف الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وصرح حاتم يسري ، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسوان في " بيان " بان عدد المشاركين في الدورة بلغ 280 طالبا وطالبة واقيمت الدورة بمركز شباب مدينة اسوان واستمرت لمدة 4 ايام، وذلك بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة ، موضحا أن فريق طلبة كلية الحقوق فاز بالمركز الأول فى خماسى القدم بينما فاز فريق الطالبات بكلية التربية الرياضية بالمركز الاول ايضا في نفس اللعبة ، وفاز بالمركز الأول في دوري الكرة الطائرة فريق الطالبات ( فريق مختلط من طالبات كلية الحقوق والتجارة).
وقال حاتم يسرى ، إن الطالب عمر رجب ، بكلية التجارة فاز بالمركز الأول فى منافسات تنس الطاولة بينما فاز الطالب مصطفى جابر في كلية التجارة بالمركزالثانى وجاء الطالب أحمد محمد بكلية الهندسة في المركز الثالث وفى منافسات التنس للطالبات فازت الطالبة نرمين سيد بالتربية الرياضية بالمركز الأول و إيمان البدرى بكلية التجارة بالمركز الثانى و آية عيد بكلية الطب بالمركز ثالث .
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