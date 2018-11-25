صور.. جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 5سنوات لـ 8متهمين بـ"أحداث جامعة الأزهر"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

قضت محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين، بحكمها فى إعادة محاكمتهم بأحداث مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ"احداث جامعة الأزهر".

وكما قضت المحكمة بالسجن سنة لـ 5 متهمين، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

وكانت محكمة النقض قد قررت أعادة محاكمة المتهمين بعد قبول الطعن المقدم منهم معلى الحكم الصاد ضدهم فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.