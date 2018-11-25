صور.. تسليم جثامين ضحايا غرق قارب المنوفية لذويهم

المنوفية – محمود شاكر - محمد فتحى

تسلم منذ قليل أهالى ضحايا حادث غرق قارب المنوفية، فى فرع رشيد جثامين الضحايا من مستشفى الشهداء المركزى، قبيل تشييعها إلى مثواها الاخير بقرية بشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية .

وشمل الضحايا كلا من " عبد الرحمن رضا شعير 14 سنه، وداليا السيد القصاص 27 سنه، وعزة محمد عيد 20 سنه، وعبدالكريم محمد يوسف 45 سنه، ومحمد السيد حسانين 14 سنه، وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى .

يذكر أن محافظة المنوفية، شهدت اليوم غرق قارب بين قريتى بشتامى التابعة لمركز الشهداء وقرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة .