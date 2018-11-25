صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأرجنتينية وجماهير ريفر بليت

كتب وكالات _ تصوير رويترز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماهير ريفر بليت والشرطة الأرجنتينية، وذلك عقب تأجيل إياب نهائى ليبرتادوريس بين فريقى بوكا جونيورز وريفر بليت، والذى كان من المقرر إقامته، مساء السبت، وتم تأجيله ليقام مساء يوم الأحد فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ووقعت العديد من الإصابات الخطيرة بين جماهير ريفر بليت خلال مواجهاتها مع الشرطة الأرجنتينية، وذلك بعد قرار تأجيل إياب نهائى ليبرتادوريس، وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر بشكل رسمى تأجيل إياب نهائى كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت، بسبب أحداث الشغب الجماهيرى التى اندلعت مساء السبت.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية على أن المباراة المرتقبة بين الفريقين سوف تقام مساء الأحد، فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب "مونومنتال".



اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأرجنتينية



اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأرجنتينية



اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأرجنتينية