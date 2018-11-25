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صور.. أوبرا دمنهور تستضيف فاروق فلوكس لمناقشة تطورات المسرح المصرى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:08 م
صور.. أوبرا دمنهور تستضيف فاروق فلوكس لمناقشة تطورات المسرح المصرى الفنان فاروق فلوكس
البحيرة - ناصر جودة
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استضافت اليوم دار أوبرا دمنهور الفنان القدير فاروق فلوكس خلال الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

 

من جانبه أكد الفنان فاروق فلوكس خلال الندوة على أهمية دور الفنون خاصة المسرح فى الارتقاء بالذوق العام والتعبير عن أوجاع المواطنين وطموحاتهم، مشيرا إلى فن التمثيل فن شاق ولكنه مما مع فى نفس الوقت ولا يعرف مشاقه إلا من يعمل به.

 

كما تحدث فلوكس عن التطورات التى حدثت بالمسرح والتى ساهمت فى ظهور فنانين كبار مثل عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس وشويكار وغيرهم  من كبار الفنانين.

 

وتناول اللقاء الذى ادارته الكاتبة الصحفية غادة الوكيل مسيرة فاروق فلوكس الفنية وارتباطه الوثيق بفن الكوميديا منذ تخرجه من كلية الهندسة ودراسته الفنون المسرحية لعشقه الشديد للتمثيل وكذلك سلسلة أعماله الفنية منها مسرحية سيدتى الجميلة بالإضافة إلى عمله فى مسرح نجيب الريحانى.

 

وشهد اللقاء لأول مرة عدد من طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بمرافقة أميرة محمد رضا مدرسة الصم والبكم لترجمة اللقاء لهم.

 

كما شارك فى اللقاء بعض متتدربى مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور اللذين قدموا باقة منوعه من  المقطوعات  الموسيقية الكلاسيكية على آلة الكمان والعود التى نالت استحسان الجمهور.

 

حضر اللقاء محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور وعدد من رموز الثقافة والفنون بمحافظة البحيرة .

 

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