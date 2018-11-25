"صحة البرلمان": المستشفيات الجامعية تخدم 18 مليون مريض سنويًا

كتب محمد أبو عوض

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التقليل من دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المواطنين، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لها دور فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

وأشاد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها، لافتًاً إلى أن عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 110 مستشفات جامعية تخدم 18 مليون مريض، و3 ملايين حالات حرجة، وهو رقم لا يمكن أن يكون إلا من خلال أطباء لديهم إمكانيات علمية وبدنية خارقة.

وكان وزير التعليم العالى، أكد أن المستشفيات الجامعية تنفذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية فى جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التى تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بكليات الطب طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.