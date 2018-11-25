video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"صحة البرلمان": المستشفيات الجامعية تخدم 18 مليون مريض سنويًا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:00 ص
"صحة البرلمان": المستشفيات الجامعية تخدم 18 مليون مريض سنويًا كشف طبى - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التقليل من دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المواطنين، مؤكدًا أن  المستشفيات الجامعية لها دور فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

 

وأشاد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها، لافتًاً إلى أن عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 110 مستشفات جامعية تخدم 18 مليون مريض، و3 ملايين حالات حرجة، وهو رقم لا يمكن أن يكون إلا من خلال أطباء لديهم إمكانيات علمية وبدنية خارقة.

 

وكان وزير التعليم العالى، أكد أن المستشفيات الجامعية تنفذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية فى جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التى تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام  بكليات الطب طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تزامنا مع اليوم العالمى للطفل.. البرلمان يفتح ملف العنف ضدهم ومحو أميتهم ومساعدة الأطفال بلا مأوى.. لجنة الصحة تطالب بتوعية المرأة بالطريقة المثلى لتربية النشء.. ومطالب بسن تشريع للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بتشديد الرقابة لمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية

لجنة الصحة بالبرلمان تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن الأدوية المغشوشة

بيان لوكيلة لجنة الصحة: ليس من حق الوزارة إلزام العيادات بتقديم إيصالات

اخبار البرلمان

مجلس النواب

لجنة الصحة




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة