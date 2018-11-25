شاهد..وزارة الهجرة تعرض إنجازات العالم ماهر أبو جندية قبل مؤتمر "مصر تستطيع"

كتب محمد رضا

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمرات مصر تستطيع، تحت شعار "مصر تستطيع.. بالتعليم"، والمقرر إقامته فى الفترة من 17 وحتى 18 من ديسمبر المقبل، بمدينة الغردقة، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية فى الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية، من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.

#وزارة_الهجرة تواصل رحلة #مصر_تستطيع التى انطلقت ديسمبر 2016.

تزامنا مع دعوة الرئيس السيسى لاعتبار عام 2019 #عام_التعليم يأتى مؤتمرنا الرابع #مصر_تستطيع_بالتعليم

اضغط الرابط لتتعرف على أبرز إنجازات د.ماهر أبو جندية، أحد أبرز علمائنا بالخارج:https://t.co/rPIy8D643a — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) November 25, 2018

وفى هذا الإطار، بدأت وزارة الهجرة فى الترويج للمؤتمر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، عن طريق الإشارة لفعاليات المؤتمرات السابقة وأبرز العلماء المصريين المشاركين فى النسخ السابقة، وتوضيح أهم إنجازاتهم العلمية والعملية، واليوم الأحد، نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو يوضح أبرز إنجازات الدكتور ماهر أبو جندية، أحد أبرز العلماء المصريين فى الخارج، معلقة على الفيديو "وزارة الهجرة تواصل رحلة مصر تستطيع التى انطلقت ديسمبر 2016، تزامنا مع دعوة الرئيس السيسي لاعتبار عام 2019 عام التعليم، يأتى مؤتمرنا الرابع "مصر تستطيع بالتعليم".



الدكتور ماهر أبو جندية

ويوضح مقطع الفيديو أن الدكتور ماهر أبو جندية، الذى أصبح مستشارا لوزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية، كان مسئولا عن تنمية الأسواق العالمية فى هيئة القمح الكندية فى الفترة من 1979 وحتى 1984، وكان مسئولا عن تصدير القمح الكندى لـ60 دولة فى العالم، مشيرا إلى أنه درس فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم سافر إلى أمريكا وحصل هناك على الدكتوراه، وبعد ذلك التحق بالعمل فى شركة "general mills"، باحثًا فى الكيمياء الحيوية، إلى أن انتقل بعد ذلك لهيئة القمح الكندية، والتى حقق فيها طفرات كبيرة، ومنها إلى وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية، حيث عمل ملحقا تجاريا فى 6 دول.