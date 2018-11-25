شاهد فى دقيقة.. ترامب يتوعد المهاجرين على حدود المكسيك

إعداد ـ ريم عبد الحميد

أصدر البيت الأبيض تفويضا للقوات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك باستخدام القوة القاتلة لو تطلب الأمر، للتصدى لموجات طالبى اللجوء، فى تصعيد جديد، يعكس موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المهاجرين،

ـ أصدر البيت الأبيض تفويضا لقواته الحدودية باستخدام "القوة القاتلة" لو تطلب الأمر ذلك.

ـ القرار جاء فى وقت يتواجد فيه أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى على الحدود الأمريكية ـ المسيكية.

ـ أمريكا نشرت أكثر من 5 آلاف جندى على حدودها مع المكسيك

ـ تفويض البيت الأبيض، يأتى بعد أيام من تعليق قاضى فيدرالى مرسوم سابق للرئيس الأمريكى يقضى بمنع دخول طالبى اللجوء.

ـ التفويضيتعارض مع قانون يعود إلى 140 عاماً، يمنع بشكل عام الجيش من تنفيذ مهام داخل الحدود الأمريكية.

ـ تقارير ذكرت أن ترامب يخطط لإبقاء المهاجرين وطالبى اللجوء داخل المكسيك

ـ قالت صحيفة واشنطن بوست إن الخطة تحمل اسم "ابقوا فى المكسيك".