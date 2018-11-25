سكرتير عام محافظة المنيا يُسلم منازل للأسر الأولى بالرعاية

شهد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، نائباً عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللقاء الذي نظمته إدارة المرأة والأمومة والطفولة لمبادرة وحدة تكافؤ الفرص حول تنفيذ حملة " 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر القادم.

جاء ذلك بحضور أميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ودكتور حسن سند أستاذ القانون ورئيس مجلس إدارة وحدة تكافؤ الفرص بجامعة المنيا والملازم ايه الداخلي بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة ودكتورة نجاح التلاوى.

وسلم السكرتير العام على هامش اللقاء 3 منازل تم اعادة بنائها للأسر الأولى بالرعاية بمركزي بني مزار وسمالوط بتمويل قدره 370 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات والخطة الموحدة، وذلك ضمن مشروعات النهوض بالمرأة والتي يُشرف على تنفيذها إدارتي المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية.

قال السكرتير العام ان هذه الحملة تأتى في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 والتي تستهدف تمكين المرأة من خلال أربعة محاور وهى التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية كما تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد السكرتير العامً أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لإنجاح الحملة على مستوى مراكز المحافظة لما لها من أهمية في التصدي للعنف ضد المرأة حيث ان المرأة شريك اساسى في بناء وتنمية المجتمع.