"راضى عبد المعطى" يشارك فى مؤتمر سياسات حماية المستهلك بفرنسا

كتب مدحت وهبة

يشارك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى مؤتمر "سياسات حماية المستهلك" ،المقام بفرنسا خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر والذي تنظمه منظمة OECD التابعه لمنظمة الأمم المتحدة ،ومن المقرر أن يستعرض راضى عبد المعطى اليات جهاز حماية المستهلك فى العمل على حل شكاوى المواطنين وكذلك دور الجهاز فى التوعية والرقابة من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك .

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد حذر المواطنين من العروض الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى " البلاك فريداى"، مطالبا بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات.