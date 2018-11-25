الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يضم وزيرى الرى والإنتاج الحربى لعضوية المجلس الأعلى للطاقة الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:28 م مجلس الوزراء - أرشيفية كتبت هند مختار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء ، بضم كلا من وزيرى الرى والإنتاج الحربي لعضوية المجلس الأعلي للطاقة ، كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تصور خطط تعزيز التعاون مع أفريقيا بالدواء المجلس الأعلي للطاقة مصر مجلس الوزرا اخبار مصر استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300 فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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