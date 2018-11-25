رئيس الوزراء يضم وزيرى الرى والإنتاج الحربى لعضوية المجلس الأعلى للطاقة

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء ، بضم كلا من وزيرى الرى والإنتاج الحربي لعضوية المجلس الأعلي للطاقة ،

كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها .