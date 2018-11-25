رئيس البرازيل المنتخب يخضع لجراحة طبية بعد أدائه اليمين الدستورية

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قال رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو إنه سيخضع بشكل مبدئى لجراحة طبية بالقولون فى 20 يناير المقبل أى بعد حوالى ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين الدستورية.

وأضاف بولسونارو - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الأحد/ - أن إجراء الجراحة سيعتمد على تقييم طبى لحالته.

وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية، ومازال يستخدم "كيسا" لتفريغ القولون بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.

وتعهد بولسونارو - الذى انتخب الشهر الماضى - بمحاربة الفساد فى أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، وأيضا القضاء على عصابات الإتجار فى المخدرات.