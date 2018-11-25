video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس البرازيل المنتخب يخضع لجراحة طبية بعد أدائه اليمين الدستورية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:11 ص
رئيس البرازيل المنتخب يخضع لجراحة طبية بعد أدائه اليمين الدستورية رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو إنه سيخضع بشكل مبدئى لجراحة طبية بالقولون فى 20 يناير المقبل أى بعد حوالى ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين الدستورية.
وأضاف بولسونارو - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الأحد/ - أن إجراء الجراحة سيعتمد على تقييم طبى لحالته.
وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية، ومازال يستخدم "كيسا" لتفريغ القولون بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.
وتعهد بولسونارو - الذى انتخب الشهر الماضى - بمحاربة الفساد فى أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، وأيضا القضاء على عصابات الإتجار فى المخدرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض العام القادم

"الجمعة السوداء".. مصارعة حرة فى مراكز التسوق حول العالم.. إطلاق نار فى ألاباما.. وخناقات بالبرازيل وسباقات فى جنوب أفريقيا.. الزبائن على الأبواب قبلها بأيام وبريطانيا تحذر من هجوم إلكترونى وشيك

قطع أشجار غابات الأمازون فى البرازيل يبلغ أعلى مستوياته منذ عقد

البرازيل

جاير بولسونارو

جراحة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة