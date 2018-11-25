رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية يرحب بمبادرة الرئيس لتدريب 10 آلاف شاب

كتبت هبة السيد

رحب شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإليكترونية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش cairo ict، "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، و الخاصة بتكليف وزارة الاتصالات و الجهات المعنية بتنمية قدرات 10 آلاف مصر وأفريقيا على تطوير الألعاب و التطبيقات الرقمية.

وقال عبد الباقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "يجب أن تتعامل جميع جهات الدولة للمساهمة فى تطوير الألعاب الإليكترونية و تدريب الشباب إذ يصعب لأى جهة دعم هذا الأمر وحدها".

وتابع بالقول:" كانت أهم خطوة تمت فى ملف الألعاب الإليكترونية من وزارة التموين و التى سمحت بتدوين اسم صالات الألعاب فى السجل التجارى حيث لم يكن يسمحهم بذلك فى السابق".

وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم بأن يكون هناك صناعة لصناعة قوية للألعاب الإليكترونية وذلك بعمل قاعدة من الاعبين من 10 آلاف شاب وتدريبهم ونشر الألعاب التى يتم إنتاجها.

وأعلن الرئيس، إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.