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حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت اعتراضا على حملها بالسلام 4 أيام

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:22 م
حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت اعتراضا على حملها بالسلام 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "م. ح"، المتهم بالاعتداء على زوجته بألة حادة " مفك"، مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها، بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلى وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة عقب تعرضها للضرب، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها "م.ح"، حيث تعدى عليها بالضرب داخل شقتهما بسبب حملها ورغبته فى إسقاط الجنين، حتى لقى مصرعها، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة .
 
 
 
 
 

 


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