جنح الطالبية تنطق اليوم بالحكم فى استئناف متهمى "أطفال المريوطية" على حبسهم

كتب أحمد الجعفرى

تنطق اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، بالحكم فى استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، برئاسة المستشار محمد بحر، قضت بحبس كلًا من المتهمة الأولى والثانية "أمانى دبدوب" و"سهى عبده 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" سنة، وتكفليهم ماليًا.

واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى عدة أدلة ثبوت أبرزها اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم من جثث الأطفال وإلقائها بجوار فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوفًا من المسئولية الجنائية بعدما عادوا إلى المنزل مساءً ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة حريق اشتعل داخل غرفتهم.