تونى بلير يرفض اتفاق بريكست مع أوروبا.. ويؤكد: استفتاء آخر هو الحل

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير، إن إجراء استفتاء آخر هو "السبيل الوحيد لتوحيد البلاد"، وذلك بعد مصادقة الاتحاد الأوروبى على اتفاق بريكست الذى وضعته تيريزا ماى ويرفضه كثير من البريطانيين.

وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، فى مقابلة مع أندرو مار، إنه ينبغى على الأشخاص الاختيار بين نوع "بريكست الصحيح" الذى يدعو إليه بوريس جونسون أو البقاء فى الاتحاد الأوروبى.

وقال بلير، وهو أحد النشطاء البارزين المؤيدين للاتحاد الأوروبى، إنه يتوقع من حزب العمال أن يؤيد فى نهاية المطاف تصويتا آخر.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أغلبية فى البرلمان مماثلة لرأيه، قال "ليس بعد لكن أعتقد أننا سنصل إلى هناك."