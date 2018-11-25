video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تونى بلير يرفض اتفاق بريكست مع أوروبا.. ويؤكد: استفتاء آخر هو الحل

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:20 م
تونى بلير يرفض اتفاق بريكست مع أوروبا.. ويؤكد: استفتاء آخر هو الحل تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قال رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير، إن إجراء استفتاء آخر هو "السبيل الوحيد لتوحيد البلاد"، وذلك بعد مصادقة الاتحاد الأوروبى على اتفاق بريكست الذى وضعته تيريزا ماى ويرفضه كثير من البريطانيين. 
 
وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، فى مقابلة مع أندرو مار، إنه ينبغى على الأشخاص الاختيار بين نوع "بريكست الصحيح" الذى يدعو إليه بوريس جونسون أو البقاء فى الاتحاد الأوروبى.
 
وقال بلير، وهو أحد النشطاء البارزين المؤيدين للاتحاد الأوروبى، إنه يتوقع من حزب العمال أن يؤيد فى نهاية المطاف تصويتا آخر.
 
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أغلبية فى البرلمان مماثلة لرأيه، قال "ليس بعد لكن أعتقد أننا سنصل إلى هناك."
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة وزراء اسكتلندا: صفقة بريكست سيئة وعلى بريطانيا رفضها

الاتحاد الأوروبى يحث البرلمان البريطانى على التصويت لصالح اتفاق بريكست

نقاد: موافقة أوروبا على بريكست خلال 38 دقيقة دليل على صب القرار فى مصلحتها

اخبار العالم

تونى بلير

بريكست

تيريزا ماى

رئيسة وزراء بريطانيا




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة