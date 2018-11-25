تكثيف جهود البحث عن رفات ضحايا حرائق كاليفورنيا بعد توقف المطر

رويترز

تمكنت فرق البحث عن ضحايا أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى تاريخها من تمشيط الحطام بعد توقف المطر أمس السبت لكن المسؤولون حذروا من أن الأمطار قد تهطل مجددا وتهدد بانهيارات أرضية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوت كاونتى إن الحريق الذى يطلق عليه (كامب فير) طمس بالكامل تقريبا بلدة بارادايس الجبلية التى تبعد 280 كيلومترا شمال شرقى سان فرانسيسكو يوم 8 نوفمبر وقتل 85 شخصا على الأقل ودمر نحو 14 ألف منزل وزاد عدد القتلى واحدا مساء السبت.

وأضاف المكتب أن نحو 475 من سكان بارادايس والمناطق المحيطة بها ما زالوا فى عداد المفقودين. وقام مئات من أفراد الشرطة والمتطوعين بالبحث فى البلدة وحولها منذ أن اجتاحها الحريق.