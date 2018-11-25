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تقرير لوزير التعليم العالى حول زيارة وفود من جامعات صينية لمعهد بحوث الإلكترونيات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:40 ص
تقرير لوزير التعليم العالى حول زيارة وفود من جامعات صينية لمعهد بحوث الإلكترونيات جانب من زيارة وفد بحثي من جامعتى نيتشا ومنزو بالصين
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى تقريرًا مقدما من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول زيارة وفد بحثى من جامعتى نيتشا ومنزو بالصين، لمعهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة؛ بهدف متابعة تطورات الأعمال الإنشائية بالمقر الجديد للمعهد على أرض الواقع لتفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة بين تلك الجامعات والمعهد.
 
وأشار التقرير إلى أن الوفد الصينى زار عدد من المعامل المركزية والأقسام بالمعهد بدءًا من الحاضنات التكنولوجية في صناعة الإلكترونيات (طريق)، ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو)، حيث قدمت د. شيرين عبد القادر رئيس قسم الحاسبات والنظم ورئيس مكتب التايكو بالمعهد نبذة تعريفية عن دور مكاتب التايكو وأهميتها في تحفيز الباحثين على حماية الملكية الفكرية الخاصة بمنتجاتهم وتشجيعهم للتقدم للمشاريع البحثية والقومية والتسويق لمنتجاتهم.
 
وأضاف التقرير أن الوفد تفقد معامل تكنولوجيا النانو، حيث قدم الدكتور محمد بيومى، نائب رئيس المعهد ورئيس قسم تكنولوجيا النانو شرحًا لأهم الأجهزة الموجودة بهذه المعامل والتي تستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية والمكونات الإلكترونية الدقيقة، كما قام الوفد بزيارة لمعامل قسم الخلايا الضوئية، وأشار التقرير إلى خطة القسم لتغطية جميع مباني المقر الجديد للمعهد بالخلايا الشمسية بمساحة 10 آلاف متر مربع وهي كافية لتلبية جميع احتياجات المبني من الطاقة الكهربية مع وجود فائض في الطاقة يمكن تغذيته للشبكة الكهربية.
 
ومن جانبه استعرض د. هشام الديب مراحل تطوير المقر الجديد للمعهد بالنزهة مع شرح للمباني المخصصة للأقسام التي تم الانتهاء منها والتي قيد الإنشاء، ومنها:  مبني الغرفة النظيفة وهي أكبر غرفة نظيفة بمصر بمساحة 600 متر مربع، ومبني الحاضنات التكنولوجية، ومبني الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات، ومبني المؤتمرات، مشيرًا إلى مشروعات الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن هدف هذه الحاضنات تبني المشروعات بداية من الفكرة إلى مرحلة التصنيع، وهي تضم عشرة مشروعات من أفضل المشروعات التي تم التقدم بها، مشيرا إلى تسجيل براءة اختراع لهذه المشروعات والمساعدة  في إنشاء شركات ناشئة لها.
 
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