تعيين رئيس قسم بكلية الطب و3 مشرفين على شعب معهد السكر بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدداً من قرارات التعيين الجديدة والتي نصت على تعيين الدكتور مصطفى محمود حمدي عبد اللاه الأستاذ بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب رئيساً لمجلس القسم وذلك حتى بلوغ السن القانونية للمعاش، كما تضمنت تجديد تولي الدكتور عبد الجواد توفيق محمود الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بأسيوط الإشراف على مركز تعليم اللغة الإنجليزية بالجامعة لمدة عام.

وقد شملت القرارات أيضاً تعيين 3 مشرفين على 3 شعب بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بالجامعة حيث تمت الموافقة على تجديد ندب الدكتور عبد اللطيف هشام عبد اللطيف الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة للإشراف على شعبة العلوم البيئية بالمعهد، و تجديد ندب الدكتور صلاح فتوح أبو الوفا يوسف الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة للإشراف على الشعبة الزراعية بالمعهد، وندب الدكتور محمد فكري فرج الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة للإشراف على الشعبة الهندسية بالمعهد بالجامعة وذلك لمدة عام لكلٍ منهم.