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تحرير 1623 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بكفر الشيخ

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:56 م
تحرير 1623 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بكفر الشيخ حملة مرورية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير 1623 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم، دسوق" ، تم ضبط 28 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 30 مخالفة دراجة نارية، و49 انتظار خاطئ، و68 مخالفة سير بدون تراخيص 40 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و1397مخالفات متنوعة، فضلا عن ضبط حالتين تعاطى مواد مخدرة من إجمالى 15 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصا على أمن وسلامة المواطن.


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