تحرير 1357 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية فى القليوبية

كتب نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1357مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إلى اللواء نبيل عدلى، مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1357 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و262 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 32700 جنيه وسحب 25 دراجة نارية وحجز 10 دراجة .