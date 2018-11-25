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تأجيل محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ 28 نوفمبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:18 م
تأجيل محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ 28 نوفمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15  متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين،  لجلسة 28 نوفمبر. 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، عبد المجيد حلمي.
 
وجهت النيابة للمتهمين " وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً.
 
 
 
 
 

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