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بلير: حزب "العمال" يتجه لإعلان دعم استفتاء ثان على "بريكست"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:09 م
بلير: حزب "العمال" يتجه لإعلان دعم استفتاء ثان على "بريكست" تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق
لندن /أ ش أ/
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 قال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، إن حزب العمال على الطريق صوب تغيير سياسته وإعلان دعمه لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وهاجم بلير، حسب صحيفة "الصن" البريطانية، اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماى بشأن بريكست، وأصرّ على أن زعيم حزب "العمال" الحالى جيريمى كوربين قد يشرع فى دعم استفتاء ثان على "بريكست" فى المستقبل القريب.

وحسب (الصن) فإن أعوانًا لبلير يلتقون أشخاصا قائمين على تنظيم حملات مناوئة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث العمل معا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مجلس العموم سيوافق على إجراء استفتاء ثان، قال بلير: "ليس بعد، ولكنى أعتقد أنه على الطريق. سأكون مندهشا لو أن حزب العمال لم ينته إلى موقف داعم لإجراء تصويت آخر".

وأضاف: "لو صوتت بريطانيا لصالح الخروج مرة أخرى فى استفتاء ثان، فسأقبل به وأدعمه وسأحاول أن ينجح".

واصطفّ قادة الاتحاد الأوروبى فى اجتماع تاريخى اليوم الأحد خلف اتفاق ماى بشأن (بريكست)، وسط مخاوف من أن يرفضه مجلس العموم البريطاني.

وكانت ماى أعلنت أمس الأول الجمعة استعدادها أن تجوب أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأيام المقبلة قبل تصويت مجلس العموم على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست؛ وذلك لتوضيح أبعاد الاتفاق للشعب البريطاني.

 


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بلير

حزب العمال

استفتاء ثان

بريكست

بريطانيا




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