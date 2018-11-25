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بـ287 سجينا لكل 100 ألف.. تركيا بالمركز الثانى عالميا من حيث أعداد السجناء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:19 ص
بـ287 سجينا لكل 100 ألف.. تركيا بالمركز الثانى عالميا من حيث أعداد السجناء رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، لعام 2018، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميًا على رأس قائمة الدول التى تضم أكثر عدد من السجناء مقارنة بتعداد السكان، بينما جاءت تركيا فى المركز الثانى.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن التقرير الذى أعدته منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD) حول أعداد السجناء حول العالم مقارنة بالتعداد السكانى لكل دولة خلال عام 2018.

 

وأوضحت الصحيفة طبقا للبيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميًا على رأس قائمة الدولة الأكثر من حيث عدد السجناء مقارنة بتعداد السكان، بنسبة بلغت 655 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة.

 

وجاءت تركيا فى المركز الثانى بنسبة 287 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب إسرائيل التى بها 265 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة.

 

أما نهاية القائمة فقد كانت من نصيب أيسلندا التى تضم 38 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة، وقبلها اليابان.

 

يشار إلى أن أعداد السجناء فى تركيا شهدت زيادة كبيرة عقب محاولة تحرك الجيش التركى فى 15 يوليو 2016، ضد أردوغان حيث ألقت قوات الأمن التركية القبض على أكثر من مائة ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية.


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