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بدء مبادرة "أختارحياتك "لطلاب جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:52 ص
بدء مبادرة "أختارحياتك "لطلاب جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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انطلقت اليوم الأحد، مبادرة أختار حياتك لطلاب جامعة قناة السويس بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى تحت رعاية الدكتور عاطف محمد أبو النور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف والدكتورة منى فؤاد قيصر مدير مركز التدريب الميداني بالجامعة، وإشراف من مركز التدريب الميداني بالجامعة و إدارة رعاية الشباب وتستمر المبادرة لمدة 5 أيام من الأحد إلى الخميس، ولمدة ساعتين يوميا من الساعة 11 وحتى الواحدة ظهرا، بمساعدة الكوادر الشبابية التى تم تدريبها بالجامعة فى مرحلة سابقة من قبل الصندوق فى الفترة 22-25 أكتوبر 2018 .

 

وأشارت الدكتورة منى قيصر مدير مركز التدريب الميداني بالجامعة أن أهداف المبادرة ، توعية طلاب الجامعة بخطورة التدخين و الإدمان، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات، وإعداد كوادر شبابية قادرة على حمل رسالة الجهاز والعمل بها، وستتم المبادرة اليوم الأحد 25 نوفمبر، بمحيط كليات آداب- تربية ،طب بشرى، والإثنين 26 نوفمبر، بكليات ألسن وسياحة وفنادق، والثلاثاء 27 نوفمبر بكليتى تجارة وهندسة والأربعاء 28 نوفمبر ، بكليتى آداب جغرافيا وطب بيطرى، والخميس 29 نوفمبر بكليتى علوم وزراعة.

 

 


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