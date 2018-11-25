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اليوم.. الحكم فى طعون الإعدام والمؤبد لمتهمى اغتيال النائب العام

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. الحكم فى طعون الإعدام والمؤبد لمتهمى اغتيال النائب العام محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تنطق محكمة النقض، اليوم، الأحد، حكما فى طعن 67 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.


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