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"الوكيل " قائماً بأعمال مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:44 م
"الوكيل " قائماً بأعمال مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طة، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19407لسنة 2018م، بتكليف أحمد على محمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ للقيام بأعمال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بصفة مؤقتة بالإضافة إلى  عملة الحالى لحين شغلها بقرار وزير الشباب والرياضة طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلفاً للمحاسب محمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق لبلوغة السن القانونى للمعاش مقدماً لة خالص الشكر والتقدير على مجوداته المتميزة خلال فترة عملة، متمنياً لة دوام التوفيق فى حياته المقبلة.

 


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