النيابة الإدارية تحيل طبيبة تسببت فى إجهاض سيدة واستئصال رحمها للمحاكمة

الشرقية- فتحية الديب

أمرت النيابة الإدارية بالشرقية، بإحالة طبيبة بالمركز الطبى بديرب نجم بمحافظة الشرقية، للمحاكمة التأديبية، لتسببها فى إجهاض سيدة واستئصال الرحم لها.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 612 لسنة 2018، والتى باشر التحقيق فيها المستشار أمين عبد الرحمن، وكيل النيابة، بإشراف المستشار السيد عساكر، رئيس النيابة، عن شكوى من سيدة تتهم فيها "ر.م" طيبة نساء وتوليد، بالمركز الطبى بديرب نجم، بإعطائها أدوية محفظة للطلق، وبعدها نقلتها إلى عيادتها الخاصة، وتسببت فى إجهاضها ثم أجرت لها عملية قامت خلالها باستئصال الرحم،وقررت النيابة الإدارية، إحالة الطبيبة للمحاكمة التأديبية.