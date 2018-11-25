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النقل: 750 ألف نسمة يستخدمون السكة الحديد و2.5 مليون راكب بالمترو يوميا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:11 م
النقل: 750 ألف نسمة يستخدمون السكة الحديد و2.5 مليون راكب بالمترو يوميا الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
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أعرب الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، عن سعادته كون وزارة النقل شريك أساسى فى إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسى، والتى يطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الاوربية فى مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة بسيطة، وشركة سوديك، ومؤسسة دروسوس، والوكالة الفرنسية للتنمية فى مجال النقل والمواصلات.

 

وأضاف نائب وزير النقل، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسى، بمقر وزارة الاستثمار، أن وزارة النقل على أتم استعداد بكافة هيئاتها لدعم فكرة الحملة، قائلا :" ننقل كل يوم أكثر من 750 ألف نسمة بالسكة الحديد وحوالى 2.5 مليون راكب يوميا بمترو الأنفاق".

 

وتابع نائب وزير النقل قائلا :"بدأنا من أسبوعين حملة القومى للمرأة فى مترو الانفاق لدعم المرأة ومساندتها"، لافتا إلى أن السكة الحديد العام الماضى على جائزة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى موضوع التحرش، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة للوزارة مع الوكالة الفرنسية لتجديد خطوط المترو الأول والثانى.

 


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