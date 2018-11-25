video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاملان أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الوزير

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:06 م
القبض على عاملان أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الوزير المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط كلا من  "سعد ن ع" 42 سنة، عامل، و"محمود ع أ" 38 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل ورشة نجارة "ملك الأول" بمنطقة باب الوزير.
 
ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الورشة  على حفره قطرها 1.5 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن كوريك حفر، دلو، أزمة حديدية، حبل، مصباح  إضاءة، جوال بداخله أحجار قديمة "جارى فحصها".
 
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الداخلية: ضبطنا 588 شخصا فى 250 قضية تنقيب عن الآثار

مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله بأسوان

سقوط 3 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل فى الفيوم

التنقيب عن اللآثار

أخبار المحاكم

امن القاهرة

القاهرة اليوم

اخبار الحوادث اليوم

الحوادث اليوم




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة