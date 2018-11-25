القبض على عاملان أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الوزير

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط كلا من "سعد ن ع" 42 سنة، عامل، و"محمود ع أ" 38 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل ورشة نجارة "ملك الأول" بمنطقة باب الوزير.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الورشة على حفره قطرها 1.5 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن كوريك حفر، دلو، أزمة حديدية، حبل، مصباح إضاءة، جوال بداخله أحجار قديمة "جارى فحصها".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.