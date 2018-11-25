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القبض على عاطل بحوزته أوراق مالية مزورة فى الإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:11 ص
القبض على عاطل بحوزته أوراق مالية مزورة فى الإسماعيلية أموال مزورة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته أوراق مالية مزورة، قبل ترويجها على المواطنين واستبدالها بأوراق صحيحة.

كان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز الإسماعيلية بضبط المتهم "خالد.ا.ال" 45 عاما عاطل، ومقيم أبوعطوة دائرة المركز، بحوزته 132 ورقة مالية مزورة فئة الـ100 جنيه .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المزورة بقصد ترويجها على المواطنين واستبدالها بأوراق صحيحة، تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6039 لسنة 2018 جنح مركز الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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