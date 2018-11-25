القبض على صاحب مطعم و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على صاحب مطعم و5 عاطلين، بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.م"30 عاما عاطل ومقيم ابوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "السيد.ف.ه"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "بدر.ا.م"20 عام عاطل ومقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "أحمد.ى.ع"31 عاما عاطل ومقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "حسن.م.ع" 36 عاما صاحب مطعم ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "علاء.ال.ا" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.