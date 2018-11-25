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العين فلقت الحجر.. الرئيس البرازيلى الجديد يخضع لعملية جراحية بعد تنصيبه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:01 ص
العين فلقت الحجر.. الرئيس البرازيلى الجديد يخضع لعملية جراحية بعد تنصيبه جايير بولسونارو الرئيس البرازيلى
ريو دى جانيرو (رويترز)
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قال الرئيس البرازيلى اليمينى جايير بولسونارو، السبت إنه يعتزم بشكل مبدئى الخضوع لعملية جراحية لإزالة كيس لتفريغ القولون فى 20 يناير بعد نحو 3 أسابيع من توليه رئاسة البلاد.

وانتخب بولسونارو فى الشهر الماضى، بناء على تعهد بأن يخلص أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية من الفساد، وسحق عصابات المخدرات.

وقال إن هذا الإجراء سيعتمد على تقييم طبي. وسيتم تنصيب بولسونارو فى أول يناير، وقال للصحفيين فى ريو دى جانيرو "إذا استطعت، فى ضوء الخطر الداهم والمستمر بالإصابة بعدوى، فسأجرى العملية يوم 20 وإذا لم أستطع، فسيتم تأجيلها من جديد".

وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية. ومازل بولسونارو الذى كان ضابطا سابقا فى الجيش يستخدم هذا الكيس بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.

 

 


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