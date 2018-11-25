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العثور على طفلة لقيطة داخل كرتونة فى كفر الدوار بالبحيرة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:16 ص
العثور على طفلة لقيطة داخل كرتونة فى كفر الدوار بالبحيرة العثور على طفل
البحيرة - ناصر جودة
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عثر موظف بالمعاش على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بجوار منزلة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين عثور ماهر.م.ع 61 سنة بالمعاش ومقيم شارع الجيش بدائرة القسم على طفلة لقيطة حديثة الولادة داخل كرتونة بجوار العقار محل سكنه.

 

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة المعثور عليها أنثى حديثه الولادة " عُمر حوالى 3 أيام" مربوطة الحبل السرى وملفوفة داخل بطانية وتم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى كفر الدوار العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وحالتها الصحية جيدة وبسؤال المُبلغ المذكور قرر بمضمون ما تقدم.

 

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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