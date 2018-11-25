الطرق الحديثة لكتابة المقترحات العلمية لدرجات الماجستير والدكتوراه ورشة عمل بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة الزقازيق اليوم، ورشة عمل تدريبية عن الأسس الحديثة لكتابة المقترحات العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والثقافى، حاضر فيها الدكتور محمد طه المدرب الدولى المعتمد من الهيئة الألمانية الدولية DAAD، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وخلال الورشة استعرض الدكتورة محمد طه أهم الطرق الحديثة فى كتابة المقترحات العلمية وفقاً للأسس والضوابط والمعايير المنهجية والأخلاقية للبحث العلمى، والذى تؤهله للقبول لدرجات الماجستير والدكتوراه طبقاً لقواعد الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والثقافى، مضيفاً أن تعدد تخصصات الباحثين المشاركين بالورشة لـ 6 كليات علمية وأدبية وهى الطب البشرى والبيطرى والآثار والآداب والزراعة والعلوم، قد أثرت الورشة للتطرق إلى نماذج بحثية مختلفة حتى تتيح للباحثين الإندماج فى مجتمع البحث العلمى الألمانى، والذى من شأنه دعم تكامل العلوم والتكنولوجيا ودفع العلاقات الثنائية والثقافية العلمية بين مصر وألمانيا .

ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين عيسى المدير التنفيذى لوحدة مشروعات التطوير، أن الورشة تأتى فى إطار سلسلة محاضرات وورش تدريبية تنظمها الوحدة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئة الألمانية لتهيئة شباب الباحثين وإكسابهم المهارات اللازمة كتابة المقترحات العلمية التى تؤهله للقبول بالجامعات الألمانية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

شارك فى الورشة كل من الدكتور أحمد عسكورة والدكتور فريد محمد سامى عضوا الفريق التنفيذى للوحدة .