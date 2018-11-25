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للأشخاص ذوى الاعاقة..

السيسى: افتتاح أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة وفق أحدث معايير الجودة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:22 م
السيسى: افتتاح أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة وفق أحدث معايير الجودة الرئيس السيسي خلال المؤتمر
كتب سمير حسنى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ماضية على الطريق الصحيح ، نحو بناء مجتمع رقمى يحظى فيه أبناؤه بفرص متساوية من مشاركة فى عملية التنمية وتتكامل فيه مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية مبتكرة، تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية والمساهمة فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات، أن المعامل الإلكترونية المتكاملة بالمناطق التكنولوجية، تأتى تأكيدا للجهود التى تبذلها الدولة فى توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة، وإقامة صناعة وطنية للالكترونيات وفقا لمبادرة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتى تهدف لجعل هذه الصناعة إحدى دعائم نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومى.

وأكد الرئيس السيسي أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ستفتح وفقا لأحدث معايير الجودة والتدريب، تكليلا لجهود الدولة فى دمج وتمكين أبنائها الأعزاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعمهم وإتاحة المزيد من الفرص لهم، والقيام بدور فاعل لهم فى المجتمع، بالإضافة إلى معمل الأمم  المتحدة الإفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجى، والذى تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما يساهم فى تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

 


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