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السجن 5 سنوات لطالب لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:46 م
السجن 5 سنوات لطالب لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة،  حدث بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى. 
 
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 1408 لسنة 2018، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد  بقيام " ع. ا" طالب، 17 سنة، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار. 
 
 

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