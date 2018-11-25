السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالعجوزة

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بمنطقة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية مستشارين جاب الله محمد جاب الله ، ود. أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا يفيد قيام المتهم "شادى . ح" 33 سنة، نقاش، بالاتجار فى المخدرات ، على الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بالطريق العام وبتفتيشه عثر معه على 10 قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار.