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السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالعجوزة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:49 ص
السجن المشدد 10 سنوات لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالعجوزة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لنقاش لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بمنطقة العجوزة.  
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية مستشارين جاب الله محمد جاب الله ، ود. أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا يفيد قيام المتهم "شادى . ح" 33 سنة، نقاش، بالاتجار فى المخدرات ، على الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بالطريق العام وبتفتيشه عثر معه على 10 قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار. 
 
 
 

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