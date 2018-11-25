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الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر" اليوم

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:00 ص
الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر" اليوم محاكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم، الأحد، بحكمها فى إعادة محاكم 7 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر".

كانت محكمة النقض قد قررت أعادة محاكمة المتهمين بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر من أكثر 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.


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