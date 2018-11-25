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البحرين تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى أول ديسمبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:03 م
البحرين تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى أول ديسمبر انتخابات البحرين
رويترز
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قالت حكومة البحرين اليوم الأحد إنها ستجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية على 31 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا الأسبوع المقبل في انتخابات منعت السلطات جماعات المعارضة من المشاركة فيها.

وقالت السلطات إن إقبال الناخبين على الجولة الأولى التي أجريت أمس السبت بلغ 67 % بزيادة عن النسبة المسجلة في عام 2014 وهي 53 % عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات في المملكة الصغيرة التي يتزعمها السنة والمتحالفة مع الغرب.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة الانتخابات وقالوا إنها "مسرحية" وسط حملة على المعارضة تشنها أسرة آل خليفة الحاكمة منذ أن قامت المعارضة الشيعية بانتفاضة فاشلة عام 2011.

وشككت جماعة الوفاق، وهي إحدى جماعات المعارضة الرئيسية المنحلة، في النسبة المعلنة للمشاركة في الانتخابات وقالت في بيان إنها لم تتجاوز 30 بالمئة.

وذكر بيان أوردته وكالة أنباء البحرين أن الجولة الثانية ستجرى أول ديسمبر كانون الأول.

ويسعى 23 فقط من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام ومازال سبعة يتنافسون على الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس ذي السلطات المحدودة.

وحلت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، جماعات المعارضة الرئيسية ومنعت أعضاءها من خوض الانتخابات وحاكمت عشرات الأشخاص، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالنشطاء، في محاكمات جماعية منذ انتفاضة عام 2011.

 


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