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الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن مدير مركز معلومات وادى حلوة بالقدس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:10 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن مدير مركز معلومات وادى حلوة بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله أ ش أ
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أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، مساء الأحد، عن مدير مركز معلومات وادى حلوة سلوان جواد صيام، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تنظيم وقفة فى شارع صلاح الدين بمدينة القدس".

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة - فى بيان له اليوم- ، أن شرطة الاحتلال أفرجت عن جواد صيام بشرط الإبعاد عن شارع صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود، ومنع المشاركة بأى تجمع بالمدينة لمدة أسبوعين، والتوقيع على كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث قيمتها 3 آلاف شيكل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل ).

وأشار صيام إلى أن شرطة الاحتلال وجهت له تهمة "تنظيم وقفة فى شارع صلاح الدين والدعوة لها والمشاركة بها"، بتهمة تصويره الوقفة التى نظمت ضد تمديد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث.

 


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الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

مدير مركز معلومات

وادى حلوة

القدس




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