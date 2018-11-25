ارتفاع حصيلة ضحايا حريق كاليفورنيا الى 87 قتيلا

أ ف ب

إرتفعت حصيلة ضحايا الحريق المدمر الأكثر ضررا في تاريخ كاليفورنيا، الى 87 قتيلا بعد العثور على أربع جثث جديدة، كما اعلنت السلطات المحلية السبت.

وأضافت ان 475 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

من جهتهم، أوضح رجال الاطفاء في الولاية انهم سيطروا بنسبة 98% على الحريق المترامي الذي اندلع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولقي ثلاثة آخرون مصرعهم في حريق آخر واسع النطاق في ماليبو، جنوب كاليفورنيا.

وفي شمال الولاية، أتى حريق "كامب فاير" على حوالى 62 الف هكتار ودمر أكثر من 13500 منزل.

وساعدت الأمطار التي هطلت في الأيام الاخيرة في إخماد النار، لكنها جعلت من الصعب ايضا على اجهزة الاغاثة البحث عن رفات بشري.