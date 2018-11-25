إزالة 57 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل بـ 4 مراكز بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية لمراكز طهطا والعسيرات وسوهاج، وقسم جرجا بمحافظة سوهاج، شنت حملات، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنافع النيل، وأملاك الدولة، وإزالة مبانى بدون ترخيص، أسفرت عن إزالة 57 حالة تعد، فى إطار خطة المحافظة، للقضاء على ظاهرة التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية الأراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية، برصد حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها و تكثيف الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المتعدين، و عدم التهاون فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الإزالات شملت إزالة 20حالة مبانى بدون ترخيص بدائرة قسم جرجا، و11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز طهطا، و 9 حالات بمركز العسيرات، و17 حالة بمركز سوهاج.