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إحالة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة فى عين شمس لمحكمة الجنح

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:43 م
إحالة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة فى عين شمس لمحكمة الجنح كنيسة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، باحالة متهم حاول اقتحام كنيسة حاملا سيخ حديد وأصاب شخصين بإصابات طفيفة الى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح.
 
وقال المتهم، إنه شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى.
 
 
وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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عين شمس




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