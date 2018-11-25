أمين "دينية البرلمان" يطالب الأزهر والكنيسة بالتوعية لمواجهة الزيادة السكانية

كتب محمود العمرى

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه الزيادة السكانية خطرًا كبيرًا يواجه البلاد، وأنه لابد من إيجاد الحلول السريعة فى ذلك لمواجهة هذه الظاهرة التى أصبحت تمثل شبحًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك دورًا كبيرًا على المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، بأن تخصص فى كل خطبة جمعة وفى الكنيسة أيضًا جزء كبير للمطالبة بمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة هذه الأزمة تحتاج إلى تكاتف كل المؤسسات فى الدولة، لتوعية المواطنين بهذا الأمر، وأن يكون هناك انتشار كبير فى المحافظات والأرياف، للتحذير من الزيادة السكانية والأضرار التى تأتى منها.