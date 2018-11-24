وصول وزير الآثار ومحافظ الأقصر للبر الغربى لإعلان تفاصيل كشف أثرى جديد

الأقصر - أحمد مرعى - أحمد منصور

وصل منذ قليل اليوم السبت، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء البرلمان والبعثات الأثرية، إلي البر الغربي للإعلان عن تفاصيل اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر.

وتعتبر فعاليات اكتشاف المقبرة الجديدة في جبل القرنة وعلي بعد أمتار قليلة من معبد الملكة حتشبسوت، نتاج مجهودات وأعمال البعثة الأثرية المصرية ورجال البعثات الأجنبية لخدمة الحضارة الفرعونية بمصر.